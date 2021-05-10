Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek

Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurula gidecek.

Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurula gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübü bünyesinde barındıran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini belirledi.

Buna göre, genel kurul 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'de kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul 2 Haziran'a ertelenecek.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde sezonun bitmesiyle görevi bırakacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar