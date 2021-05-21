Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı
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Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı

Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Shakhtar Donetsk alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Shakhtar Donetsk alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün alt yapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylianskyi, Kulüp Başkan Vekili Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörü İsmail Acar ile buluştu.

Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır alt yapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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Süper Lig ekibi Gaziantep, 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaştı - Haberler Spor
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