Süper Lig'e yükselen takımlar hangileridir? 2021 Süper Lige çıkan takımlar hangileri?

Bugün oynanan play off final mücadelesinin ardından Süper lige yükselen 3 takım belli olmuş oldu. Peki, Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? Hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar hangileri? 2021-2022 sezonu Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Süper Lig'e yükselen takımların isimleri haberimizde.

Süper Lige çıkan takımların tamamı belli oldu. 3 takım Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Peki hangi takımlar Süper Lige yükseldi? Süper Lig'e yükselen takımlar hangileridir? 2021 Süper Lige çıkan takımlar hangileri? Ayrıntılara yazımızdan bakabilirsiniz.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Bugün Altınordu-Altay play off final mücadelesi vardı. Altay rakibini 1-0 yendi ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:

- Altay

- Adana Demirspor

- GZT Giresunspor

Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?

- BB Erzurumspor

- MKE Ankaragücü

- Gençlerbirliği

- Yukatel Denizlispor

Süper Lig'den küme düşen takımlar ise bu şekildedir.

ALTINORDU-ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

TFF 1. Lig play off final maçı 1-0 Altay'ın galibiyeti ile tamamlandı. Buna göre Altay Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmış oldu.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK(Dördüncü Hakem)

METE KALKAVAN(VAR)

MERT GÜZENGE(AVAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

HAYRİ ÇAVUŞOĞLU(Temsilci)

MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)