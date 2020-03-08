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Fernando Muslera, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti.

08.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:17
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Seri'nin Fernando'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.


59. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Kılınç'ın şutunu Muslera çeldi. Dönen topu Emre ağlara gönderdi. 2-2


68. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topa hakim oldu.


79. dakikada Donk'un uzun pasında Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.


83. dakikada Fatih'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx (Claudemir Souza dk. 85 ?), Yasin Öztekin xx (Emre Kılınç dk. 50 xx), Fernando xx (Arouna Kone dk. 71 xx), Yatabare x


Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Tuncer, Isaac Cofie, Paul Papp, Armin Derlek, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk xxx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Mario Lemina xx (Adem Büyük dk. 82 ?), Jean Michael Seri xx, Ömer Bayram xx (Emre Akbaba dk. 77 ?), Sofiane Feghouli xxx, Henry Onyekuru xxx, Radamel Falcao xxx


Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Hakan (dk. 7), Emre (dk. 79) (DG Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Fernando, Marcelo (DG Sivasspor), Seri (Galatasaray) - SİVAS

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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