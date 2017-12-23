Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Fabri'den döndü. Dönen topu önünde bulan Rybalka gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



9. dakikada sol kanattan Quaresma'nın köşe vuruşunda ön direkte Talisca'nın kafa vuruşu çizgi üzerinde Ziya'dan döndü. Dönen topa altı pas içerisinde hareketlenen Pepe'nin şutunu da Ziya kayarak uzaklaştırdı.



16. dakikada Bifouma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Kone meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.



26. dakikada Gökhan Gönül'ün ara pasında ceza sahasına giren Talisca, Bjarsmyr'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Negredo topu filelere gönderdi. 1-1



36. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın ceza sahasına yerden ortasına Emre'nin gelişine şutu direğin yanından dışarı çıktı.



39. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu kaleci Tolgahan kurtardı.



44. dakikada Quresma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında kale sahasında topa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan kornere gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Olgun xx



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, N'Dinga xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx,



Yedekler: Rochet, Dyakov, Galip, Mert Hakan, Ergin, Hakan Bilgiç, Rıdvan, Cem, Cyriac, Muhammed Furkan



Teknik Direktör: Samet Aybaba



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Medel xx, Babel xx, Quresma xx, Talisca xx, Negredo xx



Yedekler: Tolga, Mitrovic, Oğuzhan, Mustafa, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Cenk, Caner



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Rybalka (dk. 5) (Demir Grup Sivasspor), Negredo (dk. 26 pen.) (Beşiktaş) - SİVAS