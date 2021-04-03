Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Fajr xx, Boyd xx, Yatabare xx

Yedekler: Samassa, Muammer, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Erdoğan, Ninga, Ziya Erdal, Kayode, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Yunus Mallı xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Ekuban xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Flavio, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Yatabare (Sivasspor) - SİVAS

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:07:23. #1.14#
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