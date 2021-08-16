Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivaspor, Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivaspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Abdülkerim'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Bytyqi ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

34. dakikada topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahasına girerek şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

40. dakikada Ahmet Oğuz ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

43. dakikada Cofie'nin ceza ceza sahası dışından sert şutunda kaleci kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Serkan Ok xxx

DG Sivasspor: Ali xxx, Ahmet Oğuz xxx, Koray xxx, Caner xxx, Uğur xxx, Hakan xxx, Cofie xxx, Fajr xxx, Kayode xxx, Gradel xxx, James xxx

Yedekler: Muammer, Yatabare, Felix, Camara, Erdoğan, Azubuike, Ziya, Özkan, Emre

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İH Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xxx, Abdülkerim xxx, Ahmet Çalık xxx, Guilherme xxx, Soner xxx, Hadziahmetovic xxx, Bytyqi xxx, Çekiçi xxx, M'Poku xxx, Cikalleshi xxxx

Yedekler: Adil, Rahmanovic, Serdar, Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Kandemir, Daci, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol/İHA)

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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