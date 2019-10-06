Süper Lig: DG Sivaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Özgür Ertem xxx, Bilal Gölen xxx
DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Marcelo xxx, Uğur xx, Hakan xx, Mert xxx, Traore xxx, Yatabare xxx, Fernando xx, Kone xx
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Fatih, Armin, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan xx, İlhan xx, Hasan xx, Faty xx, Moke xx, Sedat xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante xx, Orgill xxx
Yedekler: Furkan, Alihan, Mehmet, Yalçın, Zaur, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan, Aydın
Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy
Goller: Mert (dk. 26) (Sivasspor), Orgill (dk.15) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Aaron (Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü) - SİVAS