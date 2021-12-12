Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı

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Fatih Karagümrük, adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan teknik direktör Francesco Farioli'yle yollarını ayırdı. İtalyan teknik direktörün ismi, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün gündemine de gelmişti.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin üst üste başarısız sonuçlar aldığı dönemde adı sarı-lacivertlilerle anılan teknik direktörü Francesco Farioli'yle ilgili sürpriz bir karar aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takibinde olan İtalyan teknik direktörün önümüzdeki günlerde Süper Lig'in devlerinden birini çalıştırıp çalıştırmayacağı merakla bekleniyor.

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