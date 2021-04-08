Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kevin Varga'nın ceza sahasının solundan uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
52. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinde kısa mesafeden vuruşu savunmadan döndü.
56. dakikada rakibin hatalı pasıyla topu alan Sagal'ın ceza yayından sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.
61. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Rodallega'nın kaleye direkt vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.
85. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'a yapılan müdahalenin ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada ceza sahasında topla bulaşan Anıl Koç'un sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Alper Ulusoy xx, Samet Çavuş xx, İbrahim Bozbey xx
Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xxx (Ali Yavuz dk. 82 x), Mustafa xx, Oğuz xxx, Leismann xx, Murawski xx (Kubilay dk. 46 xx), Bakalorz xx (Tusha dk. 70 xx), Diskerud xx (Hasan dk. 63 xx), Sagal xxx, Mesanoviç xx (Sacko dk. 63 x), Rodallega xx
Yedekler: Abdulkadir, Muhammet, Özer, Dossevi
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Haddadi xx, Brecka xx, Luckassen xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx (Mehmet dk. 87 ?), Drinkwater xx (Tarkan dk. 82 ?), Varga xxx (Anıl dk. 82 ?), Hajradinoviç xx, Koomson xxx (Bistrovic dk. 68 x), Thelin xx
Yedekler: Ramazan, Tosic, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Hasan Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Rodallega (dk. 85) (Denizlispor), Varga (dk. 49) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Murawski, Rodallega (Denizlispor)
(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı