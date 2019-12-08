Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

08.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:40

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.



18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.



45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Lopes xx, Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx, Olcay Şahan xx, Barrow xx, Rodallega xx,



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Aissati, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Elia xx, Demba Ba xx,



Yedekler: Volkan Babacan, Muhammet Arslantaş, Aziz Eratalay, Viera, Kerim Freii, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan İnler



Teknik Direktör: Okan Buruk



Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA