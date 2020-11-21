Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

21.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:12
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski'nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zakarya'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer, topu ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erkan Akbulut xx, Sezgin Çınar xx, Kutluhan Bilgiç xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Oğuz Yılmaz xx, Leismann xx, Lopes xx, Aissati xx, Sagal xx, Sacko xx, Murawski xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhamet Özkal, Neven Subotic, Mesanovic, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gaziantep FK: Günay xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx (Kubilay Aktaş dk. 45 ?), Oğuz Ceylan xx, Vetrih xx, Olkowski xx, Mirallas xx, Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, de souza, Kozulc, Mehmet Erdem Uğurlu, Mirza Cihan, de Sousa, Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Kenan Özer (dk. 26)

Sarı kartlar: Kana Biyik (Gaziantep FK) - DENİZLİ

Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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