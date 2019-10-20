Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

20.10.2019 20:01
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx, İsmail Aissati xx, Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx, İsaac Sackey xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx, Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx, Zanka xx, Vedat Muric xx


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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