Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Son 16 Turu müsabakaları programı belli oldu. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşmasının da 22 Şubat Salı günü oynanacağı açıklandı.