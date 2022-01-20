Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Son 16 Turu müsabakaları programı belli oldu. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşmasının da 22 Şubat Salı günü oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programını açıkladı. Öte yandan Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşması 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta programı:

Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 25. hafta programı:

Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 26. hafta programı:

Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu programı:

Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası, Spor Toto Süper Lig, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title