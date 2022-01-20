Süper Lig'de üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Son 16 Turu müsabakaları programı belli oldu. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşmasının da 22 Şubat Salı günü oynanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programını açıkladı. Öte yandan Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşması 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig 24. hafta programı:
Spor Toto Süper Lig 25. hafta programı:
Spor Toto Süper Lig 26. hafta programı:
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu programı: