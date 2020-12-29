Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor
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Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor

29.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:32

İstatistiklere göre takımlar bay haftasından sonra oynadığı maçları kazanmakta güçlük çekiyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın da bulunduğu 10 takım bay haftasının ardından oynadığı maçlardan galip gelemedi.

Geçtiğimiz sezon küme düşen 3 takımın Süper Lig'de tutulması ve 1. Lig'den Süper Lige 4 takımın yükselmesiyle beraber 21 takımla oynanmaya başlayan Türkiye Süper Lig'de bu sezon "Bay Haftası" kuralının uygulanması mecburi hale geldi.

Her hafta bir takımın boşa düşüp haftayı maçsız kapatmak zorunda kaldığı "Bay Haftası" kuralı takımlara yaramadı. İstatistiklere göre bay geçtikten sonra tekrar maç oynayan 14 ekipten 10'u bay sonrası haftayı puan kaybı ile kapattı.

SADECE 4 GALİBİYET

Süper Lig'de bay haftasının ardından oynadığı maçlardan galip ayrılabilen yalnızca 4 ekip var. Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep bay haftasından sonra oynadıkları maçı 3 puanla kapattılar.

10 TAKIM BAYDAN SONRA TOPARLANAMADI

Süper Lig'de 10 takım bay geçirdiği haftadan sonra oynadığı maçı kazanamadı. Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Karagümrük bay haftasından sonra 1 puana razı olurken HES Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor, Hatayspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir ise baydan sonra çıktıkları maçtan puansız ayrıldılar. Süper Lig'de 15. haftayı bay geçiren Fenerbahçe ise önümüzdeki hafta İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor
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