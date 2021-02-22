Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Bu sezon bir ilk yaşandı

İddaa şampiyonluk oranları, Süper Lig'de oynanan 26. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Bu sezon ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları eşitlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kritik karşılaşmalarından birisi olan Alanyaspor - Galatasaray maçında gülen taraf sarı-kırmızılılar oldu. Trabzonspor ise Başakşehir deplasmanında tek golle kazanarak çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak adeta bir şok yaşadı. Beşiktaş ise bu haftayı bay geçti.

Bu sonuçların ardından İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

FENERBAHÇE'YLE ORANLAR EŞİTLENDİ

Fenerbahçe'nin 2.20 olan oranı 2.50'ye yükseldi. Galatasaray ise aldığı galibiyetler sonrasında oranını git gide düşürdü ve geçtiğimiz haftaki oranı 2.90'ken bu hafta sonunda aldığı galibiyet sonrasında oranını 2.50'ye düşürerek Fenerbahçe'yle oranlarını eşitledi. Beşiktaş ise bay geçtiği haftada oranını 2.90'dan 3.00 yükseltti. Son haftalarda iyi bir grafik çizen Trabzonspor'un oranı 13.00'ten 11.00'e düştü.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu;

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 3.00

Trabzonspor: 11.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi;

Fenerbahçe: 2.20

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 13.00