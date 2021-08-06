Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala şampiyonluk oranları belli oldu. Buna göre şampiyonluğu favorisi gösterilen Fenerbahçe'ye 3.00 oran verildi. Sarı-lacivertlilerin hemen ardından 3.10 oranla Beşiktaş gelirken Galatasaray'a ise 3.40 oran verildi. Avrupa'da peş peşe başarısız sonuçlar alan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kalması dikkat çekti.