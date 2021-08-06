Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala şampiyonluk oranları belli oldu. Buna göre şampiyonluğu favorisi gösterilen Fenerbahçe'ye 3.00 oran verildi. Sarı-lacivertlilerin hemen ardından 3.10 oranla Beşiktaş gelirken Galatasaray'a ise 3.40 oran verildi. Avrupa'da peş peşe başarısız sonuçlar alan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kalması dikkat çekti.
Süper Lig'de büyük heyecan 13 Ağustos'ta Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Sezon öncesi şampiyonluk için iddaa oranları belli olurken Fenerbahçe favori olarak gösterildi. Son şampiyon Beşiktaş ise 2. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun favorisi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ipini göğüslemesine 3.00 oran verilirken geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'a 3.10 oran verildi. İstanbul'un 3 devi içinde Galatasaray 3.40 oranla şampiyonluğa en uzak aday olarak değerlendirildi. Kadrosuna dünya yıldızlarını katan Adana Demirspor'un oranının 150.00 olması ise dikkat çekti.
Süper Lig şampiyonluk oranları şöyle:
- Fenerbahçe - 3.00
- Beşiktaş - 3.10
- Galatasaray - 3.40
- Trabzonspor - 5.00
- Başakşehir - 15.00
- Sivasspor - 30.00
- Alanyaspor - 50.00
- Karagümrük - 150.00
- Adana Demirspor - 150.00