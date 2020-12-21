Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak haftanın kritik maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte tüm maçların hakemleri;
22 ARALIK SALI
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 ARALIK ÇARŞAMBA
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor : Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 ARALIK PERŞEMBE
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
NOT: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı