Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

21.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:19

Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak haftanın kritik maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte tüm maçların hakemleri;

22 ARALIK SALI

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 ARALIK ÇARŞAMBA

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor : Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 ARALIK PERŞEMBE

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

NOT: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:22:28. #1.15#
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