Süper Lig'de Gaziantep, Denizlispor'u konuk edecek
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Süper Lig'de Gaziantep, Denizlispor'u konuk edecek

13.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:48
Süper Lig'de Gaziantep, Denizlispor'u konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 30. haftaya 7. sırada giren Gaziantep, 24 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor'u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep ekibi, Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak.

Öte yandan, kart cezası sınırında bulunan Vetrih, Morais ve Dicko, bu hafta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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