Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Hintliler, Beşiktaş için geliyor
- Güncelleme:
Hindistan takımı Modammedan Sporting yetkililerinin finansal yatırımlar ve işbirliği için Türkiye'den Beşiktaş'ı seçtiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulüp yetkililerinin İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.
Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir işbirliği anlaşması yolda. Hindistan'ın köklü kulübü Modammedan Sporting, Beşiktaş'la finansal bir anlaşmaya imza atmak istiyor.
FULHAM VE JUVENTUS'LA DA GÖRÜŞÜYORLAR
Fotospor'un haberine göre, 1891 yılında kurulan ve Beşiktaş gibi siyah-beyaz renkleri olan Hint takımı yine Beşiktaş gibi siyah-beyazlı renklere sahip İngiliz Fulham ve İtalya'dan Juventus'la da işbirliği çalışması içinde.
"UZUN VADELİ BİRLİKTELİK OLACAK"
Mohammedan takımının genel sekreteri Danish İkbal, News9 Sports'a verdiği demeçte, "İngiliz kulübü Fulham, Türkiye'den Beşiktaş ve İtalya'dan Juventus takımıyla görüşme halindeyiz. Müzakereler devam ettiği için daha fazlasını açıklayamam, ancak anlaşma finansal işbirliğinin yanı sıra teknik işbirliğini de içerecek. Uzun vadeli bir birliktelik olacak" dedi.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022