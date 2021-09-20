Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler belli oldu! İşte dört büyüklerin maçlarına yapılan atamalar - Haberler Spor
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Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler belli oldu! İşte dört büyüklerin maçlarına yapılan atamalar

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Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Maçlar hafta sonu değil, hafta içi oynanacak. Dört büyüklerden perdeyi ilk olarak salı günü Beşiktaş açacak.

Süper Lig 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor : Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler belli oldu! İşte dört büyüklerin maçlarına yapılan atamalar
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