Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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