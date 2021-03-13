Süper Lig'de 30. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi

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Süper Lig'de 30. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi. Alanyaspor bu sonuçla Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık kaybetmeme serisine son verdi ve 2021 yılında Süper Lig'de maç kaybetmeyen takım kalmadı.

Süper Lig'de 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu. Alanyaspor bu sonuçla Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık kaybetmeme serisine son verdi.

BOFFIN'E KIRMIZI KART

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Khouma Babacar, 39. dakikada Mustafa Pektemek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Ceyhun Gülselam kaydetti. Antalyaspor'da Khouma Babacar'a müdahalesi nedeniyle penaltıya sebebiyet veren kaleci Ruud Boffin, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Ligde Trabzonspor'un ardından Antalyaspor engelini de kayıpsız geçen Alanyaspor puanını 49'a yükseltti. Süper Lig'de 13 maç sonra kaybeden Antalyaspor 36 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.