Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - İH Konyaspor müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Bugün
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat Pazar
13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat Pazartesi
20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
(İHA)