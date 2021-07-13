Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstürü çekildi. Yeni sezonda ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Açılış maçlarında ise Fenerbahçe, deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak. Galatasaray sezonun açılışını deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçıyla yaparken, son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. İşte 3 büyüklerin hafta hafta maçları.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Büyük bir heyecana sahne olacak sezonda fistür çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni ekipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un açılışı Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yapacak olması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ SEZONU TARAFTARININ ÖNÜNDE AÇACAK

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonun açılışını Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor karşısında yapacak. 10. haftada Galatasaray'la sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar,17. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak

Beşiktaş'ın maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Çaykur Rizespor

2. Hafta: Gaziantep (D)

3. Hafta: Fatih Karagümrük

4. Hafta: Yeni Malatyaspor

5. Hafta: Antalyaspor (D)

6. Hafta: Adana Demirspor

7. Hafta: Altay (D)

8. Hafta: Sivasspor

9. Hafta: Başakşehir (D)

10. Hafta: Galatasaray

11. Hafta: Hatayspor (D)

12. Hafta: Trabzonspor

13. Hafta: Alanyaspor(D)

14. Hafta: Giresunspor

15. Hafta: Kasımpaşa (D)

16. Hafta: Kayserispor

17. Hafta: Fenerbahçe (D)

18. Hafta: Göztepe

19. Hafta: Konyaspor (D)

GALATASARAY AÇILIŞI GİRESUNSPOR'LA YAPIYOR

Galatasaray sezon açılışını deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la yapacak. Sarı-kırmızılılar, 10. haftada Beşiktaş'la karşılaşırken, 13. hafta da Fenerbahçe'yle mücadele edecek.

Galatasaray'ın maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Giresunspor (D)

2. Hafta: Hatayspor

3. Hafta: Kasımpaşa (D)

4. Hafta: Trabzonspor (D)

5. Hafta: Alanyaspor

6. Hafta: Kayserispor (D)

7. Hafta: Göztepe

8. Hafta:Rizespor (D)

9. Hafta: Konyaspor

10. Hafta: Beşiktaş (D)

11. Hafta: Gaziantep

12. Hafta: Karagümrük (D)

13. Hafta: Fenerbahçe

14. Hafta: Yeni Malatyaspor (D)

15. Hafta: Altay

16. Hafta: Sivasspor (D)

17. Hafta: Başakşehir

18. Hafta: Adana Demirspor (D)

19. Hafta: Antalyaspor

FENERBAHÇE, 13. HAFTADA GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonun açılışını Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la deplasmanda oynayarak yapacak. 13. haftada Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 17. haftada Beşiktaş'la Kadıköy'de karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Adana Demirspor (D)

2. Hafta: Antalyaspor

3. Hafta: Altay (D)

4. Hafta: Sivasspor

5. Hafta: Başakşehir (D)

6. Hafta: Giresunspor

7. Hafta: Hatayspor (D)

8. Hafta: Kasımpaşa

9. Hafta: Trabzonspor (D)

10. Hafta: Alanyaspor

11. Hafta: Konyaspor (D)

12. Hafta: Kayserispor

13. Hafta: Galatasaray (D)

14. Hafta: Göztepe (D)

15. Hafta: Çaykur Rizespor

16. Hafta: Gaziantep (D)

17. Hafta: Beşiktaş

18. Hafta: Fatih Karagümrük (D)

19. Hafta: Yeni Malatyaspor