Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstürü çekildi. Yeni sezonda ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Açılış maçlarında ise Fenerbahçe, deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak. Galatasaray sezonun açılışını deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçıyla yaparken, son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. İşte 3 büyüklerin hafta hafta maçları.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Büyük bir heyecana sahne olacak sezonda fistür çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni ekipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un açılışı Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yapacak olması dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ SEZONU TARAFTARININ ÖNÜNDE AÇACAK
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonun açılışını Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor karşısında yapacak. 10. haftada Galatasaray'la sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar,17. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak
Beşiktaş'ın maç fikstürü şöyle:
1. Hafta: Çaykur Rizespor
2. Hafta: Gaziantep (D)
3. Hafta: Fatih Karagümrük
4. Hafta: Yeni Malatyaspor
5. Hafta: Antalyaspor (D)
6. Hafta: Adana Demirspor
7. Hafta: Altay (D)
8. Hafta: Sivasspor
9. Hafta: Başakşehir (D)
10. Hafta: Galatasaray
11. Hafta: Hatayspor (D)
12. Hafta: Trabzonspor
13. Hafta: Alanyaspor(D)
14. Hafta: Giresunspor
15. Hafta: Kasımpaşa (D)
16. Hafta: Kayserispor
17. Hafta: Fenerbahçe (D)
18. Hafta: Göztepe
19. Hafta: Konyaspor (D)
GALATASARAY AÇILIŞI GİRESUNSPOR'LA YAPIYOR
Galatasaray sezon açılışını deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la yapacak. Sarı-kırmızılılar, 10. haftada Beşiktaş'la karşılaşırken, 13. hafta da Fenerbahçe'yle mücadele edecek.
Galatasaray'ın maç fikstürü şöyle:
1. Hafta: Giresunspor (D)
2. Hafta: Hatayspor
3. Hafta: Kasımpaşa (D)
4. Hafta: Trabzonspor (D)
5. Hafta: Alanyaspor
6. Hafta: Kayserispor (D)
7. Hafta: Göztepe
8. Hafta:Rizespor (D)
9. Hafta: Konyaspor
10. Hafta: Beşiktaş (D)
11. Hafta: Gaziantep
12. Hafta: Karagümrük (D)
13. Hafta: Fenerbahçe
14. Hafta: Yeni Malatyaspor (D)
15. Hafta: Altay
16. Hafta: Sivasspor (D)
17. Hafta: Başakşehir
18. Hafta: Adana Demirspor (D)
19. Hafta: Antalyaspor
FENERBAHÇE, 13. HAFTADA GALATASARAY'A KONUK OLACAK
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonun açılışını Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la deplasmanda oynayarak yapacak. 13. haftada Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 17. haftada Beşiktaş'la Kadıköy'de karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin maç fikstürü şöyle:
1. Hafta: Adana Demirspor (D)
2. Hafta: Antalyaspor
3. Hafta: Altay (D)
4. Hafta: Sivasspor
5. Hafta: Başakşehir (D)
6. Hafta: Giresunspor
7. Hafta: Hatayspor (D)
8. Hafta: Kasımpaşa
9. Hafta: Trabzonspor (D)
10. Hafta: Alanyaspor
11. Hafta: Konyaspor (D)
12. Hafta: Kayserispor
13. Hafta: Galatasaray (D)
14. Hafta: Göztepe (D)
15. Hafta: Çaykur Rizespor
16. Hafta: Gaziantep (D)
17. Hafta: Beşiktaş
18. Hafta: Fatih Karagümrük (D)
19. Hafta: Yeni Malatyaspor