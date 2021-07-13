Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstürü çekildi. Yeni sezonda ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Açılış maçlarında ise Fenerbahçe, deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak. Galatasaray sezonun açılışını deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçıyla yaparken, son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. İşte 3 büyüklerin hafta hafta maçları.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak. Büyük bir heyecana sahne olacak sezonda fistür çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni ekipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'un açılışı Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yapacak olması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ SEZONU TARAFTARININ ÖNÜNDE AÇACAK

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonun açılışını Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor karşısında yapacak. 10. haftada Galatasaray'la sahasında karşılaşacak siyah-beyazlılar,17. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak

Beşiktaş'ın maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Çaykur Rizespor

2. Hafta: Gaziantep (D)

3. Hafta: Fatih Karagümrük

4. Hafta: Yeni Malatyaspor

5. Hafta: Antalyaspor (D)

6. Hafta: Adana Demirspor

7. Hafta: Altay (D)

8. Hafta: Sivasspor

9. Hafta: Başakşehir (D)

10. Hafta: Galatasaray

11. Hafta: Hatayspor (D)

12. Hafta: Trabzonspor

13. Hafta: Alanyaspor(D)

14. Hafta: Giresunspor

15. Hafta: Kasımpaşa (D)

16. Hafta: Kayserispor

17. Hafta: Fenerbahçe (D)

18. Hafta: Göztepe

19. Hafta: Konyaspor (D)

GALATASARAY AÇILIŞI GİRESUNSPOR'LA YAPIYOR

Galatasaray sezon açılışını deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la yapacak. Sarı-kırmızılılar, 10. haftada Beşiktaş'la karşılaşırken, 13. hafta da Fenerbahçe'yle mücadele edecek.

Galatasaray'ın maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Giresunspor (D)

2. Hafta: Hatayspor

3. Hafta: Kasımpaşa (D)

4. Hafta: Trabzonspor (D)

5. Hafta: Alanyaspor

6. Hafta: Kayserispor (D)

7. Hafta: Göztepe

8. Hafta:Rizespor (D)

9. Hafta: Konyaspor

10. Hafta: Beşiktaş (D)

11. Hafta: Gaziantep

12. Hafta: Karagümrük (D)

13. Hafta: Fenerbahçe

14. Hafta: Yeni Malatyaspor (D)

15. Hafta: Altay

16. Hafta: Sivasspor (D)

17. Hafta: Başakşehir

18. Hafta: Adana Demirspor (D)

19. Hafta: Antalyaspor

FENERBAHÇE, 13. HAFTADA GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonun açılışını Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la deplasmanda oynayarak yapacak. 13. haftada Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 17. haftada Beşiktaş'la Kadıköy'de karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin maç fikstürü şöyle:

1. Hafta: Adana Demirspor (D)

2. Hafta: Antalyaspor

3. Hafta: Altay (D)

4. Hafta: Sivasspor

5. Hafta: Başakşehir (D)

6. Hafta: Giresunspor

7. Hafta: Hatayspor (D)

8. Hafta: Kasımpaşa

9. Hafta: Trabzonspor (D)

10. Hafta: Alanyaspor

11. Hafta: Konyaspor (D)

12. Hafta: Kayserispor

13. Hafta: Galatasaray (D)

14. Hafta: Göztepe (D)

15. Hafta: Çaykur Rizespor

16. Hafta: Gaziantep (D)

17. Hafta: Beşiktaş

18. Hafta: Fatih Karagümrük (D)

19. Hafta: Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:09:44. #1.14#

title