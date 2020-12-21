Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak

21.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:15

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu. Mücadele 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

16, 17 ve 18'inci haftaların programı şu şekilde:

16'NCI HAFTA

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17'NCİ HAFTA

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor - Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18'İNCİ HAFTA

9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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