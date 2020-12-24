Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

24.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:14
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Samudio'nun pasında topa bekletmeden vuran Skoda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Podolski'nin ceza sahasının içerisinden gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Özgür Ertem xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, İsmail xx, Morozyuk xx, Meriah xxx, Talbi xxx, Baiano xx (Donsah dk. 82 ?), Andrade xx (Onur Bulut dk. 82 ?), Yasin Pehlivan xxx (Selim Ay dk. 90 ?), Michalak xx (Samudio dk. 45 xx), Tunay xx (Doğan Erdoğan dk. 71 x), Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Alberk, Jovancic, Mithat, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin x, Veysel x, Eren x (Jahovic dk. 45 x) (Orgill dk. 85 ?), Bünyamin x, Kudryashov xx, Naldo xx, Amilton x (Gökdeniz dk. 71 x), Fredy x (Hakan dk. 82 ?), Nuri xx, Sidney Sam x, Lukas Podolski x

Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yasin Pehlivan (dk. 7), Skoda (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Podolski (dk. 58) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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