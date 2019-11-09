Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

09.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:43
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.


26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx


Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx, Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx


Yedekler: Zafer, Abdullah, Atakan, Scepovic, de Pauw, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Oğuz Kağan, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x, Ufuk Akyol x, Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x, Mukairu x, Bianco x


Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Fredy, Doğukan, Harun, Aatif Chahechouhe, Yekta


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Moroziuk (Çaykur Rizespor - RİZE

Kaynak: İHA
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