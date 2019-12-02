Süper Lig: Beşiktaş: 3 - İ.M. Kayserispor: 0 (İlk yarı)

02.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:02

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içinde Diaby topla buluştu. Penaltı noktasının yaklaşık 1 metre gerisinde Diaby'den pası alan Burak'ın dönerek yaptığı vuruşta top, Lung'ta kaldı.



12. dakikada ceza sahasının dışı sol çaprazda topla buluşan Adem Ljajic'in sert şutunu Lung, oyun alınana yumrukladı.



15. dakikada Mensah'ın pasında araya giren ve topu kazanan Burak Yılmaz, ceza sahası içine girerek yaptığı sert şutu kaleci çeldi.



15. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Karius kornere çeldi.



20. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Atiba, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0



30. dakikada Caner'in sol kanatta çiziye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Kayserispor savunmasına da çarparak ağlarla buluştu. 2-0



41. dakikada Elneny ile verkaç yaparak paslaşan Burak Yılmaz'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yapığı plase vuruşta topu filelere gönderdi. 3-0



43. dakikada Gökhan'ın ortasını Kayseri savunması uzaklaştırdı. Topla buluşan Elneny'in sert şunun kaleci kornere çeldi.



43. dakikada N'Kodou'nun ortasında Atiba'nıın kafayla aşırdığı topa ters vuruş yapan Yasir'in topu direğe çarptı. Dönen topu Kayseri savunması kornere yolladı.



45. dakikada Diaby'nin pasında ceza altıpas üzerinde topla buluşan N'Koudou'nun şutu auta çıktı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx



Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xx, Roco xx, Caner xxx, Atiba xxx, Elneny xxx, Diaby xxx, N'Kodou xxx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xxx



Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Rebocho, Lens



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Poulain x, Abdennoun x, Yasir xx, Şamil Cinaz x, Hasan Hüseyin x, Djedje x, Emre Demir xx, Mensah x, Adebayor x



Yedekler: İsmail Çipe, Ramazan, Umut Bulut, Kravets, Atila Turan, Nurettin, Aksel Aktaş, Mert Kula, Rienstra, Ziya Alkurt



Teknik Direktör: Bülent Uygun



Goller: Atiba (dk. 20), Gökhan Gönül (dk. 30), Burak Yılmaz (dk. 41) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA