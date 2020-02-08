Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

08.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:13

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yine Burak'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Elneny'nin ortasında meşin yuvarlak Güray'ın koluna çarptı. VAR'a danışan Alper Ulusoy penaltıyı verdi.



52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, topu ve Günay'ı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0



61. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Güray Vural uzaktan çok sert vurdu, kaleci Karius 2 hamlede topu kontrol etti.



69. dakikada Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Diaby pasını Gökhan Gönül'e verdi. Bu futbolcunun pasında Boateng topukla düzgün bir vuruş yaparak siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. 2-0



77. dakikada Caner'in sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Ruiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Atiba tamamladı ancak savunma bu kez kornere gönderdi.



90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Günay gole izin vermedi.



90+5. dakikada Caner Erkin'in soldan ceza sahası içine yolladığı ortada iyi yükselen Jeremain Lens kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve maçın skorunu tayin etti. 3-0



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xxx, Ruiz xxx, Vida xxx, Caner xxx, Elneny xxx, Diaby xxx (Lens dk. 74 xxx), Atiba xxx, Ljajic x (Boateng dk. 46 xxx), N'Koudou xxx, Burak Yılmaz xxx (Umut Nayir dk. 82 xx)



Yedekler: Utku, Roco, Güven, Boyd, Necip, Rıdvan, Kartal



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski x, Oğuz x, Kana-Biyik x, Alin Tosca x, Morais x, Sousa x, Maxim x, Güray xx (Diarra dk. 67 x), Kayode x (Kenan dk. 79 xx), Muhammet x (Twumasi dk. 67 x)



Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Furkan, Mehmet Erdem



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Goller: Burak Yılmaz (dk. 52 pen.), Boateng (dk. 69), Lens (dk. 90+5) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: N'Koudou, Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş), Kana-Biyik, Kenan (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA