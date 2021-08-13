Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Salih Uçan'ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba'nın bekletmeden pasında Ghezzal'ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

41. dakikada sol kanatta Sabo'nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Ghezzal xx, Atiba xx, Salih xx, Nkoudu xx, Kenan xx

Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Necip, Ljajic, Larin, Güven

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Baiano xx, Selim xx, Holmen xx, Cemali xx, Dokovic xx, Dabo xx, Sabo xx, Mendes xx, Alper xx, Remy xx

Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Alberk, Aziz, Yasin, Mahsun Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Nkoudou (dk. 9) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.08.2021 21:57:04. #1.13#

title