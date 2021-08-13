Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.Rizespor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Salih Uçan'ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba'nın bekletmeden pasında Ghezzal'ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
41. dakikada sol kanatta Sabo'nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Ghezzal xx, Atiba xx, Salih xx, Nkoudu xx, Kenan xx
Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Necip, Ljajic, Larin, Güven
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Baiano xx, Selim xx, Holmen xx, Cemali xx, Dokovic xx, Dabo xx, Sabo xx, Mendes xx, Alper xx, Remy xx
Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Alberk, Aziz, Yasin, Mahsun Eren
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Nkoudou (dk. 9) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton (Beşiktaş)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı