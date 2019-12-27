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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

27.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:30
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında evinde 'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1


43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, N'Koudou xx, Ljajic x, Diaby x, Umut x


Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Necip, Kartal, Erdem, Güven Boyd


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Toure xxx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Sessegnon xx, Candeias xxx, Sefa xx, Ayite xxx


Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavuz, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Seuntjens, Soner, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği)


Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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