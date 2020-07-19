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Süper Lig: Beşiktaş: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
19.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:11

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sezonun son derbisinde ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona ererken sarı-lacivertli takımda Vedat Muriqi, 25. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin'den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.

13. dakikada Beşiktaş savunmasına doğru atılan uzun topta Roco ıska geçince meşin yuvarlak Vedat'ın önünde kaldı. Bu futbolcu Ersin'in üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ancak Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Vida'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat'ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı.

25. dakikada Vida'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat sarı kart görürken, VAR uyarısı sonrasında Hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, Vedat'ın sarı kartını iptal ederken bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

33. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, Roco'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Emre Belözoğlu vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Altay'ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

39. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Hasal Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xxx, Roco x, Caner xx, Elneny xx, Lens x, Atiba xx, Boateng x, Boyd x, Burak Yılmaz x

Yedekler: Utku, Güven, Erdoğan, Necip, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal, Diaby

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay xxx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xxx, Emre xxx, Deniz xxx, Ozan xx, Tolga xx, Ferdi xxx, Vedat x

Yedekler: Harun, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat Sağlam, Ömer Faruk, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Kırmızı kart: Vedat (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lens, Gökhan Gönül (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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