Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan BB Erzurumspor - FT Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan BB Erzurumspor - FT Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.
57. dakikada Fredy'in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.
60. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amılton'un ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
86. dakikada Emrah'ın serbest vuruşunda ceza sahasına yaptığı ortaya Mina yükseldi kafayı vurdu, top kale çizgisi önünde Gomes'in önünde kaldı Gomes topu boş kaleye gönderdi. 2-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Şansalan xxx, Esat Sancaktar xxx, Hakan Yemişken xxx
BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat xxx, Mina xxx, Gökhan xx, Kaan xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 79 x), Donald xx, Obertan xx, Sissoko xx (Osman dk. 66 x), Rashad Muhammed xx (Emrah Başsan dk. 66 xx), Novikovas xx, Gomes xx
Yedekler: Batuhan, Hamroun, Boumal, Sadiku, Adolphe, Mücahit, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
FT Antalyaspor: Ferhat xx, Ersan xx (Gökdeniz dk. 53 xx), Naldo xx, Nuri Şahin xx, Podolski xx, Kudrashov xx, Fredy xx, Jahovıc xx, Ufuk xx (Eren Albayrak dk. 53 xx), Amilton xxx, Veysel Sarı xx
Yedekler: Doğukan, Enes, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Kaan (dk. 29), Gomes (dk. 85) (BB Erzurumspor), Veysel (dk. 60), Gökdeniz (dk. 65) (FT Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Naldo (dk. 87) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Kaan, Mina, Donald (BB Erzurumspor), Eren Albayrak (FT Antalyaspor)
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı