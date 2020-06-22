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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
22.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:25

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Caulker xx, Tzavellas xx, N'sakala xxx, Ceyhun xx, Salih xx, Efecan xx, Fernandes xx, Bakasetas xxx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Juanfran, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Djalma Campos

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdulkadir Ömür xxx, Guilherme xx, Ekuban xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7) (Trabzonspor), Cisse (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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