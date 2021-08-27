Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
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Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1

Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

48. dakikada Adana Demirspor savunmadan çıkmak isterken kaleci Muric'in pası kısa düştü. Cikalleshi araya girmek istedi ancak savunmak yetişerek tehlikeyi önledi.

56. dakikada topla buluşan Assombolanga ceza sahası önüne kadar ilerledi. Ceza sahasının önünde Assombolanga şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası sol çaprazından içeri sokulan Assombalonga şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada Vargas sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Assombalonga şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Serdar'ın içeri çevirdiği ortasında kale alanında bulunan Cikalleshi kafayı vurdu. Top yan direğe çarpıp tekrar oyun alanına döndükten sonra savunma topu uzaklaştırdı.

68. dakikada Guilherme sol kanatta ceza sahası içerisine etkili bir orta kesti. Skubic arka tarafta kafayı vurdu. Kaleci Muric iki hamlede topu yakaladı.

81. dakikada sol kanattan Kaan'nın pasında savunma arkasına sarkan Assombalonga kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Varga'a pası vererek gölü attırdı. Ancak pozisyon noktalanınca ofsayt bayrağı kalktı.

83. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale içerisinde boş kalan Abdülkerim Bardakçı vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Kemal Yılmaz xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Semih xx, Kaan xx (Tarık Çamdal dk. 90+4 ?), Sedat x (Vargas dk. 46 xx), Stambouli xx, Assombalonga xxx, Belhanda xx (Bjarnason dk 75 x), Castro xx (Sinan Kurt dk. 75 x), Balotelli x (Ezeh dk 57 xx)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xxx (Adil Demirbağ dk. 90 ?), Guilherme xx, Soner xx (Rahmanovic dk. 67 x), Hadziahmetovic xx, M'Poku x (Serdar Güler dk. 46 xx), Endri Çekiçi xx (Erdon Dacı dk. 78 x), Cikalleshi, Bytyqi xx (Michalak dk. 78 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Assombalonga (dk. 59) (Adana Demirspor), Abdülkerim Bardakçı (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Serdar Gürler, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Konyaspor) - ADANA

Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1 - Haberler Spor
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