Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da yapılan toplantının ardından konuştu. Koç, "Bugünün en önemli kazanımlarından birisi, Lig AŞ mi dersiniz, Süper Lig AŞ mi dersiniz, adını sonra koyacağımız organizasyonun kurulmasına dair kararın çıkması oldu" dedi. Süper Lig A.Ş nedir? Süper Lig A.Ş olunca ne olacak?

SÜPER LİG A.Ş NEDİR?

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basının sorularını yanıtlayan Koç, özetle şunları söyledi:

"Bence bugünün en önemli kazanımlarından birisi, Lig A.Ş. mi dersiniz, Süper Lig A.Ş. mi dersiniz, adını sonra koyacağımız organizasyonun kurulmasına dair kararın çıkması oldu. Geçmişte de kurulmuştu ama o zamanki yapısı ve hukuki düzeni yeterli değildi, feshedildi. Burada önemli olan çıkan takımlar ve düşen takımların hisse devri, hukuki sistemimizle belirlenemiyordu. Bunu açacak sistemi belirledik. Kısa vadede belki hemen etkisi olmayacak ama kulüpler ticari konuda kendi menfaatlerinde daha çok söz sahibi olacaklar."

Süper Lig A.Ş hakkında detaylar yakın zamanda belli olacak.

A. Ş. ANONİM ŞİKET NEDİR?

Anonim şirket (AŞ) ya da anonim ortaklık (AO); sermayesi ortak tarafından taahhüt edilmiş ve paylara bölünmüş olan, tüzel kişiliği haiz, borçlarından dolayı kendi mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Her pay sahibi, hisseleri (sahiplik belgeleri) ile kanıtlanan orantılı olarak şirket hissesine sahiptir.Pay sahipleri, şirketin varlığının devamına herhangi bir etkide bulunmaksızın paylarını başkalarına devredebilmektedir.

Günümüz şirketler hukukunda, bir anonim şirketin varlığı genellikle kuruluş (hissedarlardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olma) ve sınırlı sorumluluk (hissedarlar şirketin borçlarından yalnızca yatırdıkları paranın değeri kadar sorumludur) ile eşanlamlıdır; bu nedenle, anonim şirketler genellikle anonim şirket veya limited şirket olarak bilinir.

Bazı yargı bölgeleri, anonim şirketlerin sınırlı sorumluluk olmaksızın tescil edilmesine hâlâ olanak sağlamaktadır. Birleşik Krallık'ta ve onun şirketler hukuku modelini benimseyen diğer ülkelerde, bunlar sınırsız şirketler olarak bilinirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, basitçe anonim şirketler olarak bilinirler. Anonim şirket, tüzel bir kişidir; onu oluşturan kişilerden ayrı bir hukuki varlığa sahiptir. Dava açabilir ve aleyhine açılabilir. Kanunla kurulmuş, ticari amaçla kurulmuş ve çok sayıda üyeden oluşmaktadır. Her üyenin hisseleri, diğer üyelerin rızası olmaksızın alınabilir, satılabilir ve devredilebilir. Sermayesi, büyük teşebbüslere uygun, devredilebilir paylara bölünmüştür.