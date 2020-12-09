Süper Lig: A.Hatayspor: 1 BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
41. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından şutunda kaleciden seken topu Diouf tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Venkov Popov xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan,Yavuz Buğra Boyar,Jean Claude Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Rashad Muhammed xx, Arsydas Novıkovas xx, İbrahim Akdağ xx, Arturo Mina xx, Osman Çelik xx, Ricardo Pires Gomes xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan,Batuhan Ünsal, İbrahim Sıssoko, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gol: Diouf (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole (Hatayspor) - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı