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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Traore pasını Diofo'ya aktardı. Diouf'un pasıyla topla buluşan Ribeiro ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Lung topu kornere çeldi.

4. dakikada Hatayspor ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Mensah vuruşunu yaptı ve çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada Diof'un pasıyla topla buluşan Traore ceza yayı üzerinden kaleye vurdu top az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada Ribeiro sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu top yan direğe çarpıp kaleci Lung'da kaldı.

43. dakikada Ribeiro ceza sahası dışından kaleye vurdu savunmadan seken top kornere gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Furkan Ürün xx, Salahattin Altay xx

Hatayspor: Munir xxx, Onur xx, Riberio xx, Kamil xx, Traore xxx, Kamara xx, Fatih xxx, Ayomıde xx, El Kaabi xx, Burak xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Mehdi Boudjemaa, Emre Çolak, Saba Lobjanıze, Muhamed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Dylan Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kayserispor: Lung xx, Attamah xx, Dımıtrıos xx, Gökhan xx, Emrah Thıam xx, Onur xx, Ramazan xx, Karahan xxx, Mensah xxx

Yedekler: Cenk Gönen, Seyedmajıd Hosseını, Nunes Cardosa, Tavares Fernandes, Mustafa Pertemek, Olıver Kemen, Emre Demir, Furkan Carlos Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Hikmet Kahraman

Gol: Mensah (dk. 4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Fatih, Kamara (Hatayspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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