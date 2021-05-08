Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında A. Hatayspor, Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 40. haftasında A. Hatayspor, Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov, ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte boş pozisyonda bulunan Boupendza'nın sert şutu az farkla auta gitti.

18. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, pasını Boupendza'ya aktardı. Boupendza'nın şutu direkten döndü.

32. dakikada orta sahada kazanılan topla hızlı çıkan Sacko ceza sahasına girdi. Mesut'un faulü ile yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

33. dakika penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir kurtardı. Sonrasında Hatayspor savunması topu kornere gönderdi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Metin xx

Hatayspor: Munir xxx, Mesut x, Pablo Santos xx, Yusuf xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx Sackey xx, David Akintola xx, Mame Diouf xxx, Boupendza xxx

Yedekler: Emir Kireççi, Burak Can, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Traore, Kamara, Akomadi, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Denizlispor: Abdulkadir xx, Sakıb xx, Muhammed xxx, Emirhanx, Murawski xx, Diskerud xx, Hasan xxx, Recep xxx, Sacko xxx, Ali, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin, Mesanovic, Tusha, Ferhat, Burak, Özgür Çek, Muhammed Kıryolcu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Sarı kartlar: Boupendza (Hatayspor), Ali Yavuz Kol (Denizlispor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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