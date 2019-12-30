Süper Lig 7-5 Premier League

30.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:14

Süper Lig’in ilk yarısı, dün oynanan maçlarla sona erdi. 11 takım, sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam tam yedi kulüp teknik direktörünü değiştirdi. Üstelik bu takımlardan ikisi, ikiden fazla teknik direktörle çalıştı.

Bu iki kulüp, Kayserispor ve Ankaragücü. Maddi olarak zor günler geçiren ve bu zorlukların sahaya da yansıdığı Kayserispor, ilk devredeki 17 maça üç farklı teknik direktörle çıktı ve bu üç isim de takımdan ayrıldı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan Sarı-kırmızılılar, sonrasında iki maça Samet Aybaba önderliğinde çıktı. Aybaba’nın ayrılmasıyla göreve Bülent Uygun geldi. Uygun, dokuz maç görevde kaldıktan sonra takımdan ayrıldı. Son olarak, dün açıklandığı üzere, takımın başına Hırvat teknik adam Robert Prosinecki getirildi.

Ankaragücü ise sezona Ayhan Atik’le başladı. Üç maç takımın başında kalan Atik’ten sonra göreve Metin Diyadin geldi ve dört maç görevde kaldı. Diyadin’den sonra ise sezona Gençlerbirliği başında sezona başlayan Mustafa Kaplan, takımın başına getirildi.

Teknik direktör değiştiren diğer beş kulüp ve bu teknik direktörler şu şekilde:

Takım

Sezona başlayan teknik direktör

Şu anki teknik direktör

Göztepe

Tamer Tuna

İlhan Palut

Kasımpaşa

Kemal Özdeş

Tayfur Havutçu

Antalyaspor

Bülent Korkmaz

Stepjan Tomas

Denizlispor

Yücel İldiz

Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği

Mustafa Kaplan

Hamza Hamzaoğlu

Premier League takımları da bu sene teknik direktör değişimi konusunda cömert davranıyor. Ada’da beş takım; Tottenham, Arsenal, Everton, West Ham ve Watford menajerlerini değiştirdi. Watford hariç diğer dört kulüp yalnızca bir kez teknik direktör değiştirirken, Watford ise an itibariyle dördüncü menajeriyle yola devam ediyor.

Watford sezona Javi Garcia ile başladı. Takımın kötü gitmesinin ardından göreve Quique Sanchez Flores getirildi. Flores de gidişatı değiştiremeyince Hayden Mullins, takımın başında iki maça çıktı. Son olarak ise Nigel Pearson göreve geldi. Pearson ise Watford ile çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde Pearson yönetiminde dört maça çıkan Watford, bu maçlarda iki galibiyet ve bir beraberlikle yedi puan aldı. Watford, önceki 16 maçta sekiz puan toplayabilmişti.

Menajerini değiştiren diğer dört Premier League takımı ve bu meanjerler şu şekilde:

Takım

Sezona başlayan teknik direktör

Şu anki teknik direktör

Tottenham

Mauricio Pochettino

Jose Mourinho

Arsenal

Unai Emery

Mikel Arteta

Everton

Marco Silva

Carlo Ancelotti

West Ham

Manuel Pellegrini

David Moyes