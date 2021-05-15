Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun
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Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Cenk Tosun Instagram hesabından paylaştığı video İZMİR - Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Cenk Tosun Instagram hesabından paylaştığı video İZMİR - Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun Instagram hesabından Beşiktaşlı oyuncuların sevinç gösterilerinin bulunduğu bir video paylaştı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun
Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun
Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun
Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun

Kaynak: Anadolu Ajansı

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