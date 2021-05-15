Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş - Cenk Tosun
Cenk Tosun Instagram hesabından paylaştığı video İZMİR - Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Cenk Tosun Instagram hesabından paylaştığı video İZMİR - Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun Instagram hesabından Beşiktaşlı oyuncuların sevinç gösterilerinin bulunduğu bir video paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı