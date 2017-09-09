Süper Lig

Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Süper Lig

Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Serge Mbilla Etame'nin yerden pasında ceza alanının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love'un gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak direkten geri döndü.

21. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner'in müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Haydar kornere gönderdi.

23. dakikada kontra atakta topla buluşan Vagner'in ceza sahasının dışından çektiği sert şutu kaleci Serkan uzaklaştırdı.

43. dakikada ceza sahası içinde Efecan'ın ortasında Filipovic'in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serdar Diyadin xx, Asım Yusuf Öz

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic x, Moke xx, Skubic xx, Mehdi x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ezekiel x, Musa xx, Milosev xx

Yedekler: Andersren, Volkan, Eren, Selim, Ali Çamdalı, Manyama, Vedat, Moryke Fofana, Savaş, Eze

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Berkan xx, Tzavellas xx, Birol xx, Gassama xx, Taha xx, Emre xx, Fernandes xx, Mbilla Etame xx, Efecan xxx, Vagner Love xxx

Yedekler: Remy Riou, Mamadou Fofana, Nskala, Emre, Michel Landel, Maniatis, Lungu, Serdar Çoban

Teknik Direktör: Safet Susic

Gol: Vagner Love (dk. 44) (penaltı) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ezekiel, Ferhat (Atiker Konyaspor) - KONYA