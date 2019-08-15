Süper Kupa: Liverpool Chelsea'yi penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü

15.08.2019 11:17

İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda yenerek kupanın sahibi oldu. Normal süresi 1-1 biten maç uzatma devrelerinde 2-2 sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Liverpool, böylece Süper Kupa'yı müzesine götüren ekip oldu.

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetti.

Frappart daha önce hep erkek hakemlerin yönettiği bu finalde düdük çalarak tarihe geçti.

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp BT Sport kanalına yaptığı açıklamada, "Her iki takım açısından da zor bir maçtı. Tek amaç kazanmaktı ve neticede kazanan taraf biz olduk. Stadyumdaki hiç kimse maçın uzatmalara gitmesini istemedi. Penaltıdan emin değilim ama artık bir önemi kalmadı" ifadelerini kullandı.

BT Sport kanalına konuşan Chelsea teknik direktörü Frank Lampard ise ekibiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "İyi oynayan bir Liverpool ekibine karşı zor bir maçtı. Hafta sonunun ardından dinlenmek için vakit buldular. Bazen futbolun sonucunu kısa süren anlarda şanslı olup olmamak belirliyor" dedi.

Maçın gollerini kimler attı?

Maçta Chelsea, 36'ncı dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçti.

N'Golo Kante'nin pasıyla topla buluşan Christian Pulusic, savunma arkasına sarkan Giroud'u gördü. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Giroud'un vuruşunda top Liverpoollu kaleci Adrian San Miguel del Castillo'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 48'inci dakikada Sadio Mane skora denge getirdi.

Chelsea savunmasından seken topu Fabio Henrique Tavares (Fabinho) tekrardan ceza sahasına döndürdü. Roberto Firmino'nun dokunduğu top Chelsea'li kaleci Kepa Arrizabalaga'dan sekip Mane'nin önünde kaldı. Mane meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi, skora eşitlik geldi.

Normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

95'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Firmino, ceza sahasına girdikten sonra tekrar Mane'yi gördü. Mane'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

100'üncü dakikada Chelsea'nin kazandığı penaltıda Jorge Luiz Frello Filho (Jorginho) skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin galibi penaltı atışları sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Liverpool oldu.

Liverpool'da Roberto Firmino, Fabinho, Divock Origi, Trent Alexander-Arnold ve Muhammed Salah penaltıları gole çevirirken, Chelsea'de Jorginho, Ross Barkley, Mason Mount, Emerson Palmieri penaltı atışlarında hata yapmadı. Mavilerde Tammy Abraham son penaltıdan yararlanamadı ve kupanın sahibi Liverpool oldu.