Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü
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Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü

Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Suluova Belediye Spor Kulübü sporcusu tekvandocular Ordu'dan başarıyla döndüler.

Suluova Belediye Spor Kulübü sporcusu tekvandocular Ordu'dan başarıyla döndüler. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ordu'da yapılan siyah kuşak Pum/Dan sınavında Suluova Belediyesi Spor Kulübünden sporcu siyah kuşağa terfi etti.

Tekvando antrenörü Serdar Kılıç, "Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok, Suluova Belediyesi Spor Kulübü Başkanımız Mustafa Çolak ve her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Murat Turan'a sporcularım, velilerim ve şahsım adına çok teşekkür ederim" dedi.

İlçe genelindeki tüm takım ve sporcuların destekçisi olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok da, "Çocuk ve gençlerimizin eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda bünyemizde Belediye Spor Kulübümüzü kurarak 11 branşta yaklaşık 800 gencimize spor yaparak sağlıklı kalma, yeteneklerini geliştirme, kötü çevre ve arkadaşlıklardan uzak kalma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz, yarınımızın büyüklerini sağlıklı ve daha donanımlı yetiştirmektir" diye konuştu.

Başkan Üçok, kuşak sınavında terfi alan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - AMASYA

Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü
Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü
Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü
Suluovalı tekvandocular Ordu'dan siyah kuşakla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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