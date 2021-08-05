Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Suluova Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi.

Suluova Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi. Havuzda çocuklara yönelik ücretsiz kurslar başladı.

İlçede her çocuğun yüzme bilmesini istediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hedefimiz bir yılda 2 binden fazla gencimize ve çocuğumuza yüzmeyi öğretmek" dedi.

Öğrenci velilerinden çocuklarını yüzme öğrenmeleri için havuza göndermelerini isteyen Başkan Üçok, "Endişe edecek bir durum söz konusu değil. Eğitmenlerimiz, cankurtaranımız ve personellerimiz mevcut. İlk etapta gündüz saatlerinde çocuk ve gençlerimize, devamında da ileri saatlerde yetişkinlere kurslar verilecek" diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapmış oldukları reklam anlaşmasıyla ilçeye kazandırdıkları havuzun etrafının bir spor kompleksi olduğuna işaret eden Başkan Üçok, tenis kortu, basketbol sahası ve piknik alanlarının da bulunacağına değindi. - AMASYA

Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi
Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Bülent Turan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suluova'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:00:09. #1.14#

title