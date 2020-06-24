Suluova'da traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
24.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:15
Amasya'nın Suluova ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Burak Kaya'nın (15) kullandığı motosiklet ile arkasında römork bulunan M.K. idaresindeki 05 FD 147 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA