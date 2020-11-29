Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2

29.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:43
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2

Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz-Ferhat Büyükpamukçu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Kuzeyboru: Dilek, Sinem, Gorrel, Matea, Arelya, Dilara, Hümay, Annie, Sabriye, Merve, Ceren Nur, Boskovic, Arzum

Antrenör: Tuncay Öcal

Setler: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7

Süre: 139 dk. (32, 28, 30, 33, 16) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sultanlar Ligi: VakıfBank: 2 - Türk Hava Yolları: 3
Sultanlar Ligi: VakıfBank: 2 - Türk Hava Yolları: 3
(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: 'Hedefimiz Sultanlar Ligi'
(Özel haber) İBBSK Kaptanı Neslişah Akar: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"
AXA Sigorta Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 Halkbank: 2
AXA Sigorta Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 Halkbank: 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman İrem Derici Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Orhun Ene Okan Buruk Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2 - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:44:26. #1.15#
title