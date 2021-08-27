Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
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Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada

Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de motosiklet üzerindeki iki genç, sokağa dönmeye çalışan otomobile çarptı.

Sultangazi'de motosiklet üzerindeki iki genç, sokağa dönmeye çalışan otomobile çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan iki genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz gün Sultangazi Uğurmumcu mahallesi 2261 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye Savaş Kibar isimli sürücü 34 GH 5797 plakalı otomobili ile evinin sokağına dönmek isterken kimlikleri öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki 2 kişinin sür'atli şekilde kullandıkları motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar hemen müdahale ederken ambulans ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişiden sürücünün bacak ve çenesinde kırıklar olduğu diğerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Kaza anını anlatan sürücü Savaş Kibar, "Akşam üzeri evime geliyordum tam sola doğru sokağıma dönerken yukarıdan gelen 16 yaşlarındaki 2 arkadaş bana hızlı bir şekilde çarptılar. Hemen ambulans çağırdık ve kendilerine gerekli müdahaleyi yaptık. 1 kişi taburcu oldu çok şükür. Diğerinin ayağı ve çenesi kırıldı üzücü bir durum ama çok şükür ölüm ile sonuçlanmadı bu duruma çok mutlu olduk hepimiz şu anda şoktayız" dedi.

Yaşanan olaya tanık olan komşusu Uğur Kaya, ise "Market alışverişinden geliyorduk merdivenlerde idik bir ses duyduk ve koştuğumuzda arkadaşlar motosiklet ile aşağıya doğru iniyorlarmış komşumuz Savaş ustanın aracına çarpmışlar birisi aracın altında idi hemen çıkardık. Ağzından kan geliyordu. Diğerinin ise bilinci neredeyse kapalı idi. Konuşturduk ama bir süre kendine gelemedi daha sonra ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Önemli olan can kaybının olmaması kurtuldular çok şükür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada
Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sultangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar kamerada - Haberler
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