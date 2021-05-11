AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor
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AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazda bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazda bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Kalitesi ve tadıyla adından söz ettiren Sultandağı kirazı, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor.

İlçede 30 bin dekarlık alanda yıllık yaklaşık 30 ile 40 bin ton kiraz üretiliyor. İlçede tüccarlar tarafından alınan kirazlar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Sultandağı İlçe Tarım Müdürü Halil İbrahim Önder, AA muhabirine, Sultandağı ilçesinin "kiraz diyarı" olarak bilindiğini söyledi.

Türkiye'deki kiraz üretiminin yüzde 10'luk kısmını karşıladıklarını belirten Önder, Aralık 2020 itibarıyla coğrafi işaret olarak Sultandağı kirazı, marka olarak ise "Tadiki"nin tescillendiğini ifade etti.

Sultandağı kirazının farkının, Toroslar'ın uzantısı Sultan Dağları ile Eber ve Akşehir gölleri arasında kalan bölgede yetişmesi olduğunu anlatan Önder, "Gerçekten aroması mükemmel. Sertliği kaliteli. Kalibresi 25 ile 35 çap arasında." dedi.

Avrupa ve Arap ülkelerine de kiraz gönderiliyor

Önder, güzel bir şekilde geçirdikleri kış aylarının ardından kiraz ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hasat dönemine de güzel bir şekilde girmemiz durumunda 35 bin ton kiraz üretimi hedefine ulaşacağız. Kirazlarımız inşallah geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışına göndereceğiz. Doğu Asya ülkelerine de kiraz ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine kiraz gönderiyoruz. Ayrıca bu bahçelerden yaklaşık 500 ton kiraz Güney Kore ile Tayvan'a ihraç edilecek. Tabii ki bu bahçelerden firmalar alım yaparak ihracat yapması gerekiyor. Bahçe olarak biz hazırız. Bu ülkelere ihracat iki adımdan oluşuyor. Firmalar Güney Kore ile anlaşarak bizim çiftçilerden kiraz almaları gerekiyor."

İhracat izni alan firmaların anlaşmalı olduğu çiftçilerden kiraz alıp ihraç ettiklerini ifade eden Önder, ilçede üretilen kirazların 33 ülkeye gönderildiğini anımsattı.

AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor
AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor
AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor
AFYONKARAHİSAR - Sultandağı kirazında bu sezon 35 bin ton rekolte bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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